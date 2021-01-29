На Кубани вакцинировали от коронавируса около 32 тыс. жителей

КРАСНОДАР, 29 января. /ТАСС/. Медики в Краснодарском крае вакцинировали от коронавируса порядка 32 тыс. жителей региона. Об этом сообщил на брифинге в пятницу замначальника управления организации медпомощи населению краевого Минздрава Юрий Сарычев.

За последнюю неделю в крае зарегистрированы 1 355 случаев заражения коронавирусом, в январе каждый день в среднем выявляли по 190-192 новых заболевших, за последние четыре дня фиксируют снижение уровня распространения коронавирусной инфекции на 2%.

"В Краснодарский край поступило 39 985 доз "Спутник V", поставлены 2 тыс. доз вакцины "Вектора". На сегодняшнее число проведена вакцинация 31 922 человек, полный курс получили 8 007 человек. Нежелательных реакций на введение препарата на территории Краснодарского края не зарегистрировано, основными симптомами после проведения вакцинации являются кратковременное повышение температуры и ломота, в 99% случаев эти симптомы проходят в течение первых суток", - сказал Сарычев, добавив, что в регионе ожидают на предстоящей неделе поставку еще 50 тыс. доз вакцины.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился наладить систему информирования населения, а также организовать доставку жителей сел в пункты вакцинации, расположенные в районных центрах.

За сутки в регионе выявлены 189 случаев заражения, общее количество заразившихся за время пандемии составляет 33 314, выздоровели 24 149 пациентов, что составляет 73% от общего числа заразившихся.

В Краснодарском крае вакцинация проводится в 97 медицинских организациях, в Краснодаре работают четыре мобильных пункта.