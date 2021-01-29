Песков заявил, что никогда не был во "дворце" в Геленджике

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он сам никогда не бывал в так называемом дворце в Геленджике.

"Нет, не бывал", - ответил он в пятницу на соответствующий вопрос журналистов.

Песков сказал также, что пока не видел видеоролик Telegram-канала Mash, где продемонстрированы, как утверждают авторы, кадры с этого объекта в Геленджике, на которых видно, что там идут масштабные строительные работы. "Нет, пока не ознакомились, на это не было времени", - отметил представитель Кремля. Он не стал отвечать на вопрос, могут ли такие публикации повлиять на восприятие ситуации с данным объектом. "Вы знаете, что этот "дворец" не имел и не имеет никакого отношения к [президенту РФ Владимиру] Путину. А что там публикуют, я, честно говоря, не в курсе", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков назвал чушью публикации Алексея Навального о якобы "дворце" Путина в Геленджике. Представитель Кремля считает главной целью подобных материалов получение денег от граждан жульническими способами.