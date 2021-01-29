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Минпросвещения опровергло информацию о переходе школ на шестидневное обучение

В ведомстве уточнили, что вопросы утверждения учебного плана, графика и режима занятий относятся к полномочиям школ и никаких нормативных изменений в этой части не планируется

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Минпросвещения России опровергло информацию о тотальном переходе школ на шестидневное обучение, сообщается в пятницу в Telegram-канале министерства "Большая перемена".

"Информация о тотальном переходе школ на шестидневное обучение, распространяемая в ряде СМИ и социальных медиа о подобном переходе, а также тиражируемая в родительских чатах, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вопросы утверждения учебного плана, учебного графика и режима занятий отнесены к полномочиям школ и никаких нормативных изменений в этой части не планируется.

Министерство призвало родительское сообщество пользоваться достоверными ресурсами информации, а журналистов - внимательнее работать с источниками.

Как сообщал министр просвещения Сергей Кравцов, российские школы должны самостоятельно принимать решения о введении шестидневного обучения для учеников, основываясь на их уровне знаний. 

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