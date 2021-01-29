Германский регулятор не видит связи между вакцинацией и случаями смерти привитых граждан

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Германский Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) не считает вакцинацию первопричиной смерти жителей страны, которым ранее была сделана прививка от коронавируса. Об этом заявил в пятницу руководитель PEI Клаус Цихутек на пресс-конференции в Берлине.

По его данным, на текущий момент умерли 69 человек, которым была ранее сделана прививка. "Причины предполагать, что смерть связана с вакцинацией, нет", - сказал Цихутек. "Чаще всего речь идет о лицах, страдавших различными заболеваниями. Вероятно, эти заболевания привели к их смерти", - считает он.

Глава PEI сообщил, что до сих пор было выявлено 22 аллергических реакции на препарат, разработанный консорциумом BioNTech и Pfizer. "Не совсем ясно, почему они возникли", - отметил он. Среди побочных эффектов он назвал боль в месте прививки, головную боль, небольшое повышение температуры. "В целом мы имеем дело с вакцинами, которые очень хорошо переносят миллионы людей и которые предоставляют необходимую защиту [от коронавируса]", - резюмировал Цихутек.

Одновременно он констатировал, что в интернете курсирует много недостоверной информации. "Нет свидетельств о том, что возникают проблемы с репродуктивной способностью. Это все ерунда", - заявил глава германского института.