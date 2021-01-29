Власти извинились после скандала с акцией "Блокадный хлеб" в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Администрация Перовского сельского поселения Симферопольского района извинилась после скандала вокруг акции "Блокадный хлеб", прошедшей в День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками. Соответствующее заявление на своей странице в Facebook сделал глава поселения Александр Гудима.

В день снятия блокады акцию провели местные волонтеры. Критику вызвали фотографии в социальных сетях, на которых молодые люди передавали пожилым жителям поселения кусочки хлеба массой по 125 грамм.

"Согласно правилам акции, каждый желающий получил символический блокадный паек - 125 грамм хлеба. Кроме того, жителям поселения, имеющим статус "дети войны", были вручены продуктовые наборы. Волонтерскую помощь жители приняли с благодарностью, - написал Гудима. - Мы не предполагали, что публикации о данной акции получат иное толкование и вызовут негативную реакцию. Приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты".

Глава поселения отметил, что в рамках акции волонтеры также рассказывали о подвиге ленинградцев в годы Великой Отечественной войны.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать акцию в Перовском поселении Симферопольского района, отметив, что не обладает достаточной информацией для этого. Он напомнил, что в рамках 75-летия Победы, которое отмечалось в 2020 году, до сих пор проводится много акций.

Акция "Блокадный хлеб" прошла в Симферопольском районе Крыма и была приурочена к годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Как сообщает ряд СМИ, некоторые ветераны, получившие символическую "блокадную" порцию хлеба, выступили с критикой в адрес организаторов мероприятия.