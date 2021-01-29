В Кировской области центры занятости населения возобновят личный прием граждан с 1 февраля

КИРОВ, 29 января. /ТАСС/. Центры занятости населения Кировской области возобновят личный прием граждан с 1 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

"С 1 февраля все центры занятости населения возвращаются к личному приему граждан для оказания услуг по содействию в поиске работы. Дистанционная форма взаимодействия в соответствии с временными правилами будет осуществляться специалистами центров занятости населения только при введении на территории отдельных районов Кировской области дополнительных ограничений (карантина) в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.

Поясняется, что личное посещение центров занятости возможно по предварительной записи с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Записаться на первичный прием можно по телефону горячей линии центров по месту жительства. Заявление о статусе безработного можно подать в дистанционном формате в личном кабинете информационно-аналитической системы "Работа в России" или на едином портале государственных и муниципальных услуг. При этом решение о признании статуса безработного и перерегистрации граждан будет возможно только при личном посещении центра.

"Одним из приоритетных направлений работы центров занятости в текущем году станет реализация комплекса мер по восстановлению численности занятого населения на региональном рынке труда до уровня значений 2019 года. Среди прочих мероприятий продолжится работа по обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан для повышения их мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. Весь комплекс мер направлен на предотвращение роста регистрируемой безработицы", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства региона Дмитрия Курдюмова.

В Кировской области возможность встать на учет в службе занятости населения онлайн стала доступна 30 марта 2020 года. В мае 2020 года ТАСС сообщал, что более 8,6 тыс. жителей региона в апреле пытались найти работу через органы службы занятости, этот показатель превысил прошлогодний в 2,8 раза. В связи с увеличением обращений была организована сверхурочная работа центров занятости населения, в том числе в выходные дни.