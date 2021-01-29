Число жертв пандемии в мире впервые превысило 100 тыс. за неделю

Впервые с середины октября за неделю в мире заразились менее 4 млн человек. Число подтвержденных случаев составило 3,98 млн - на 10% меньше, чем за предыдущие семь дней.

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 в мире за последние семь дней резко снизилась, однако смертность оказалась максимальной с начала пандемии - впервые от ковида на планете умерли более 100 тыс. человек.

На этой неделе количество заразившихся превысило 100 млн. Таким образом, с коронавирусом столкнулся уже каждый 75-й житель планеты.

Вылечились по меньшей мере 56 млн человек. По имеющимся данным, болеют около 26 млн, однако эта информация является неполной - многие страны не публикуют соответствующую статистику.

Заболеваемость снижается, в частности, в странах с наибольшим количеством заболевших. В Соединенных Штатах показатель с начала года упал вдвое: если в начале января там выявляли более 300 тыс. инфицированных в сутки, то сейчас - чуть более 160 тыс. В Индии подтверждают 10-12 тыс. случаев в день - в четыре раза меньше, чем в конце ноября. В Бразилии спад менее явный - пока там ежедневно выявляют свыше 50 тыс. заразившихся.

В Европе очередной подъем заболеваемости удалось остановить в Италии, где подтверждают в 1,6 раза меньше случаев заражения в сутки, чем в начале года, а также Великобритании и Чехии, где распространение инфекции за тот же период замедлилось вдвое.

Пики смертности

На фоне снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией растет смертность из-за нее: за последние семь дней в мире умерли 102,1 тыс. заразившихся, на 8 тыс. больше, чем за предыдущие. Показатель летальности также увеличился, хотя и ненамного, - с 2,14% до 2,16%.

Четверть всех смертей за неделю приходится на США, где ежедневно умирают около 3,5 тыс. человек. За семь дней в Соединенных Штатах зарегистрировали на 15% больше летальных исходов, чем неделей ранее. Однако летальность в стране ниже средней по миру - 1,7%.

В Мексике показатель предыдущей недели был превышен примерно на 25%. Число умерших возросло на 9,2 тыс. и превысило 155 тыс. - это 8,5% всех заболевших. По летальности Мексика уступает только Йемену, где умерли почти 30% заразившихся, но достоверность статистики из последней страны вызывает сомнения.

В Великобритании вторую неделю подряд регистрируют 8,5 тыс. смертей от ковида - это соответствует пиковым значениям конца июля. Летальность в королевстве достигает 2,8%.

В Бразилии ежедневно из-за коронавируса умирает около 1 тыс. человек - это максимум с начала пандемии. Однако на фоне высокой заболеваемости снижается летальность: в начале октября она превышала 3%, а сейчас опустилась до 2,5%.

Где инфекция не отступает

Хотя в целом по миру заболеваемость снижается, во многих странах наблюдается обратный процесс. Например, в Мексике в прошлую пятницу зарегистрировали более 22 тыс. заболевших - это в 2,5 раза превышает пик первой волны в стране. В Колумбии с конца декабря выявляют не меньше 10 тыс. инфицированных.

В Азии эпицентром эпидемии стала Индонезия, где число заразившихся на этой неделе превысило 1 млн, каждые семь дней увеличиваясь на 9%. В последние дни максимумы по количеству выявленных за сутки случаев регистрируются в Малайзии.

На Ближнем Востоке резко ускорилось распространение инфекции в ОАЭ - с конца декабря заболеваемость там возросла вдвое, а число инфицированных увеличилось почти на 100 тыс.

В Европе сложнее всего ситуация в Португалии - если в конце года там выявляли 1,5 тыс. заразившихся в сутки, то сейчас - 15-16 тыс. В соседней Испании фиксируется уже четвертый с начала пандемии пик заболеваемости - каждый день заражаются свыше 40 тыс. человек.