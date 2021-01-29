Какие коронавирусные ограничения смягчили власти Петербурга

Власти Санкт-Петербурга объявили о снятии некоторых коронавирусных ограничений с 30 января. Соответствующее изменение в постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
ТАСС собрал главное, что известно к этому часу.
Что смягчат
- С 30 января ослаблены ограничения для кафе и ресторанов. Теперь эти заведения, включая те, которые расположены в торговых центрах (кроме фуд-кортов и фуд-плейсов), могут принимать посетителей круглосуточно.
- До 50% увеличена заполняемость залов в кинотеатрах, цирке и на концертах.
- Изменился порядок доступа на спортивные и физкультурные мероприятия. Теперь на них допускается одновременное присутствие зрителей в количестве не более 50% от наполняемости места проведения, а их общее количество не должно превышать 15 тыс. человек.
Что оставят
- До 15 мая продлевается масочный режим в общественных местах.
- Продолжают действовать запреты на доступ организованных групп детей в цирк и театры, а также сохраняется требование согласовывать с властями города проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек.