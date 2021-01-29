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Вакцинацию от коронавируса в Петербурге прошли более 50 тыс. человек

Как сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, обе дозы вакцины получили около 9,7 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге прошли более 50 тыс. человек, сообщил в пятницу в эфире телеканала "Санкт-Петербург" председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Первый компонент получили более 56 тыс. человек, полный курс прошли порядка 9 700", - рассказал Лисовец.

По его словам, за последнюю неделю рост числа вакцинируемых по сравнению с предыдущей составил 50%. "За вчерашний день мы вакцинировали более 7,7 тыс. человек, тогда как неделю назад эта цифра составляла порядка 3,5 тыс.", - пояснил Лисовец.

Он отметил, что сейчас в городе работают 89 пунктов в государственных учреждениях и пять пунктов в частных медицинских организациях. На следующей неделе добавятся еще четыре пункта в частных клиниках. "Я уверен, что на следующей неделе число вакцинированных граждан в 10 тыс. будет не предел", - рассказал Лисовец.

По последним данным, в Петербурге выявили 329 444 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 225 640 человек, умерли 9 622. За последние сутки в городе выявили 2 284 случая заражения

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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