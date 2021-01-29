Глава Калмыкии объявил 12 февраля выходным по случаю праздника весны Цаган Сар

ЭЛИСТА, 29 января. /ТАСС/. Праздник весны Цаган Сар, который в этом году будут отмечать 12 февраля, объявлен в Калмыкии выходным днем. Соответствующий указ подписал глава республики Бату Хасиков, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе главы региона.

"Глава Калмыкии Бату Хасиков сегодня подписал указ, согласно которому в целях развития национально-культурных традиций калмыцкого народа 12 февраля 2021 года объявлен Днем национального праздника Цаган Сар. Этот день будет в республике выходным", - сказали в пресс-службе.

Цаган Cap переводится с калмыцкого как "белый месяц", этот праздник приурочен к окончанию зимовки скота и началу весны. В этот день принято готовить ароматный калмыцкий чай и борцги, а также ходить в гости. Считается, что праздник сплачивает общество и помогает глубже понять вековые традиции и национальный характер народа. Дата праздника в разные годы приходится на разные дни.