Около 20 вузов Петербурга с 8 февраля перейдут на смешанный формат обучения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге позволяет университетам перейти с дистанционного на смешанный формат обучения, совмещающий очные и дистанционные занятия. С 8 февраля на него переходят около 20 городских вузов, сообщил ТАСС председатель совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов.

11 ноября вышел приказ Минобрнауки РФ, согласно которому из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге переводятся на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля. 29 января вышел новый приказ главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, по которому в вузах, подведомственных министерству, с 7 февраля разрешалось ввести очные занятия с учетом эпидемической обстановки в каждом регионе, остальным высшим учебным заведениям рекомендовано принять аналогичное решение.

"Я считаю, что она (эпидемиологическая обстановка - прим. ТАСС), конечно, улучшилась. Безусловно, возможности смешанного формата дают возможность гибко реагировать в конкретном вузе и менять пропорции между онлайн-форматом и очным форматом. Около 20 вузов Петербурга уже издали приказы, что с 8 февраля у них учебный процесс весеннего семестра начинается в смешанном формате, который предполагает очные занятия, так и дистанционный формат", - сказал Демидов.

Он также отметил, что переход вузов Петербурга на смешанную форму обучения не противоречит ограничительным мерам, которые сейчас действуют в Петербурге.

По последним данным, в Петербурге выявили 329 444 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 225 640 человек, умерли 9 622. За последние сутки в городе выявили 2 284 случая заражения.