ВОЗ ожидает дополнительной информации по российской вакцине от COVID-19

ЖЕНЕВА, 29 января. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает от производителей российской вакцины от коронавируса дополнительную информацию, необходимую для включения в список препаратов, рекомендуемых для экстренного применения. Об этом сообщила в пятницу на брифинге в Женеве помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

"По российской вакцине у нас состоялась встреча с производителями в прошлую пятницу [22 января]", - сказала она. В настоящее время ВОЗ ожидает от производителей "определенную базовую информацию, и это должно произойти в ближайшие несколько недель", пояснила Симало.

Она сообщила, что в настоящий момент рассматривается вопрос о включении ряда вакцин разных производителей в список рекомендованных для экстренного применения. Пока что в этот перечень ВОЗ включена только вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии. Она прошла все этапы и получила одобрение со стороны ВОЗ в последний день 2020 года.

Как свидетельствует из обновленного 25 января графика рассмотрения заявок, опубликованного на сайте ВОЗ, всего в качестве кандидатов на утверждение фигурируют 14 вакцин, в том числе два российских препарата - "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и "Эпиваккорона" Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Согласно плану рассмотрения заявок, вакцина "Спутник V" прошла три этапа утверждения из пяти. Отмечается, что по ней "проведено несколько встреч" и "запрошено дальнейшее прояснение". На 28-29 января было запланировано обсуждение "сроков предоставления данных". Что касается вакцины "Эпиваккорона", то ей предстоит пройти, согласно документу, еще четыре этапа. Дата принятия экспертами ВОЗ окончательного решения пока не определена ни для одной из российских вакцин.

В отношении ряда других вакцин-кандидатов решение может быть принято в ближайшие недели или месяцы. В частности, один из двух препаратов, заявленных британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, ожидает заключения со стороны ВОЗ в "самое раннее в январе", а второй препарат - "в марте-апреле", и речь идет о его использовании в рамках международного механизма доступа к вакцинам COVAX.

Что касается вакцины американской компании Moderna, то в качестве возможного срока принятия решения в ВОЗ называют конец февраля, а в отношении вакцины индийского Института сыворотки заключение экспертов может появиться в середине февраля. Препараты китайских компаний Sinopharm и Sinovac имеют шанс получить зеленый свет, согласно графику ВОЗ, в начале марта.