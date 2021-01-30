В Грузии более 200 ресторанов прекратили работу в знак протеста против карантина

ТБИЛИСИ, 30 января. /ТАСС/. Более 200 ресторанов и кафе Грузии в субботу на день прекратили обслуживание, а также отключили сервисы доставки еды в знак протеста против ограничений, действующих в стране для борьбы с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил глава Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе.

"Более 200 ресторанов и кафе как в Тбилиси, так и в регионах с полуночи прекратили работать. Своей акцией и бойкотом мы хотим показать правительству, что будет со страной, если она останется без ресторанов и кафе. Наше требование простое - дать нам возможность работать полноценно, принимать и рассаживать гостей в залах. Естественно, мы будем соблюдать все ковид-ограничения", - сказал он.

Глава ассоциации отметил, что в этой сфере трудоустроены 250 тыс. человек, которые сейчас без работы. Бурджанадзе также поставил вопрос, почему ресторанам при гостиницах и отелях разрешено работать, а другим учреждениям общепита этого делать нельзя. Он добавил, что в 15:00 по местному времени (14:00 мск) запланирован митинг. Его участники планируют собраться в Тбилиси в сквере Пушкина, а затем дойти до Дома правительства.

Власти Грузии ввели масштабные ограничения с 28 ноября 2020 года в связи с ухудшающейся эпидемической обстановкой. 22 января правительство сообщило о начале послаблений с 1 февраля. Будет снят запрет на регулярное авиасообщение, действующий с марта прошлого года. Также заработают крупные торговые центры и магазины. В Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави начнут работать общественный транспорт и школы. В Аджарской автономной республике откроются рестораны и кафе, у которых есть возможность рассаживать людей под открытым небом. С 15 февраля по всей стране откроются крупные вещевые рынки.

Общественный транспорт не заработает до 1 марта в Тбилиси, Кутаиси и Рустави, также в этих городах будут закрыты школы. До 1 марта останется в силе запрет на ночное передвижение людей по всей стране, который действует с 21:00 до 05:00. Правительство оставило закрытыми горнолыжные курорты, рестораны, казино и развлекательные центры. Кроме того, не осуществляются междугородные перевозки.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года. На сегодняшний день в республике выявлены 257 632 заразившихся, что составляет 6,93% численности населения. Выздоровели 248 537 пациентов, 3 159 человек умерли.