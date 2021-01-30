ТАСС, 30 января. В Самарскую область направили психологов МЧС для оказания помощи родственникам жертв ДТП, произошедшем в регионе в пятницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Из Ульяновской и Нижегородской областей направлены восемь психологов МЧС России для оказания специализированной помощи родственникам погибших при ДТП в Самарской области", - сказали в министерстве.

В Сызранской центральной городской больнице уже оказывается психологическая помощь, также работает телефон доверия 8-(846)-337-72-82.

ДТП произошло вечером в пятницу на 873-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Заборовка Самарской области. Столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский автобус. По последней информации СК РФ, погибли 12 человек. Десять погибших - жители Ульяновской области. По данным властей Самарской области, всего в аварии пострадали 24 человека. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Также проверку проводит прокуратура Самарской области.