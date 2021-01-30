Районные власти организуют похороны погибших в ДТП с автобусом жителей Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 30 января. /ТАСС/. Помощь в организации похорон окажут всем семьям погибших в аварии с участием рейсового автобуса, которая произошла в пятницу вечером в Самарской области. Об этом в субботу сообщил ТАСС Александр Горбунов, глава администрации Новоспасского района Ульяновской области, жители которого погибли в ДТП.
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"Наша похоронная организация готова оказать помощь. Выделить гробы, кресты, ритуальные принадлежности. Все будет выделено бесплатно", - сказал собеседник агентства.
Горбунов добавил, что помощь будет оказана всем семьям. Конкретные суммы на данный момент уточняются. "Мы сейчас открыли счет, туда уже поступают деньги. Потом уже будем распределять", - пояснил он.
ДТП произошло вечером в пятницу на 873-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Заборовка Самарской области. Столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский автобус. По информации СК РФ, погибли 12 человек. По данным властей Самарской области, всего в аварии пострадали 24 человека, 11 человек находятся в реанимации, в том числе ребенок.
Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Также проверку проводит прокуратура Самарской области.