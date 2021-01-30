Власти Самарской области объявили траур по погибшим в ДТП под Сызранью

ТАСС, 30 января. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил 31 января днем траура по погибшим в аварии с пассажирским автобусом под Сызранью, сообщается в субботу в Twitter департамента информационной политики области.

"Дмитрий Азаров объявил 31 января в Самарской области днем траура по погибшим в аварии с рейсовым автобусом и грузовиком на трассе М-5. На данный момент страшное ДТП уже унесло жизни 12 человек. Сейчас губернатор находится в Сызранской ЦГБ, куда доставлены пострадавшие", - говорится в сообщении.

В субботу в больницу вместе с Азаровым прибыл губернатор Ульяновской области, где также 31 января объявили траурным днем. Главы регионов на месте примут решения об оказании помощи людям.

ДТП произошло вечером в пятницу на 873-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Заборовка Самарской области. Столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский автобус. По информации СК РФ, погибли 12 человек. Десять погибших - жители Ульяновской области. По данным властей Самарской области, всего в аварии пострадали 24 человека, 11 человек остаются в больницах региона, в том числе полугодовалый ребенок в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Также проверку проводит прокуратура Самарской области.