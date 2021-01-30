Норвегия продлила ограничения из-за пандемии до середины февраля

ХЕЛЬСИНКИ, 30 января. /ТАСС/. Правительство Норвегии продлило действие ограничений из-за коронавируса до середины февраля, при этом ослабив некоторые ограничительные меры в ряде регионов. Об этом сообщила в субботу пресс-служба норвежского кабмина.

"Меры на национальном уровне дали результат, мы видим, как прирост числа заражений в Норвегии снижается. Он должен снижаться и дальше, мы не можем брать на себя риски, которые могут привести к распространению более заразного штамма коронавируса . Поэтому мы продлеваем национальные меры по борьбе с пандемией до середины февраля", - сказал глава Минздрава страны Бент Хёйе.

Правительство с 31 января ужесточит требования к въезжающим в страну. Теперь для того, чтобы не проходить тест на коронавирус максимум за 24 часа перед поездкой, не делать его на границе и не соблюдать десятидневный карантин, недостаточно будет предоставить любой сертификат об уже перенесенном заболевании, вызванном коронавирусом. В кабмине пояснили, что случаи предоставления поддельных сертификатов повышают шансы завоза в королевство новых мутаций вируса. Теперь освобождать от тестов и карантина будет только сертификат о перенесенном заболевании, выданный в Норвегии.

Кроме того, до середины февраля также не будут действовать исключения из карантинных правил для участников международных соревнований, включая этапы Кубка мира по зимним видам спорта.

Между тем внутри страны для некоторых коммун на юго-востоке, включая Осло и Нордре Фолло, где ранее ограничительные меры были ужесточены из-за распространения нового штамма коронавируса, с 3 февраля вводятся послабления. В частности, там будут разрешены спортивные и досуговые мероприятия для детей и молодежи в возрасте до 20 лет.