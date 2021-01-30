Военные врачи отмечают высокую эффективность лечения плазмой привитых от коронавируса

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Исследование Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова показывает, что лечение коронавирусных пациентов плазмой вакцинированных доноров более эффективно, чем плазмой переболевших. Об этом сообщили в субботу журналистам в Минобороны России.

Как рассказали в военном ведомстве, метод лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией плазмой доноров, вакцинированных от CОVID-19, применяется в лечебных учреждениях Минобороны России с ноября 2020 года.

"Первой организацией, применившей данный метод, стал Главный военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко в Москве. В Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге проводится научно-исследовательская работа по оценке эффективности применения плазмы вакцинированных при лечении новой коронавирусной инфекции. Исследования показали более высокую вируснейтрализующую активность плазмы вакцинированных доноров, по сравнению с плазмой переболевших", - сообщили в военном ведомстве.

В министерстве рассказали, что в качестве доноров отбираются лица с высоким содержанием в крови вируснейтрализующих антител. Это около 10 % от общего числа всех привитых.

Как сообщили в военном ведомстве, в 2020 году в военно-медицинских организациях Минобороны России уже накоплено более 100 литров плазмы вакцинированных. По данным министерства,"с хорошим клиническим эффектом перелито около 50 литров иммунизированной плазмы пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания.

"В 2021 году планируется заготовить более 120 литров эффективной иммунизированной плазмы", - сообщили в оборонном ведомстве. Сейчас для этого более 1 тыс. вакцинированных военнослужащих проходят исследования на определение вируснейтрализующей активности плазмы крови для отбора в качестве доноров.