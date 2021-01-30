Передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Гатчину Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Передвижная интерактивная экспозиция об истории Великой Отечественной войны "Поезд Победы" прибыла на вокзал города Гатчина в Ленинградской области, который носит звание "Город воинской славы", сообщили в субботу в пресс-службе правительства региона. После Гатчины поезд-музей отправится в другие города региона - Кингисепп и Тихвин.

Впервые "Поезд Победы" отправился из Москвы осенью 2020 года. В прошлом году его посетили более 10 тыс. человек в городах-героях от Мурманска до Севастополя и Керчи. Проект реализован командой творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ОАО "Российские железные дороги" и общественной организации "Волонтеры Победы". В Ленобласти поезд уже посетил Выборг и Лугу.

"В Гатчине на Балтийском вокзале встретили уникальный передвижной музей "Поезд Победы". Одними из первых его посетителей в городе воинской славы стали футболисты областного клуба "Ленинградец"", - говорится в сообщении.

В созданный для проекта железнодорожный состав входят восемь вагонов: нулевой — "вокзал" — знакомит посетителей с самим проектом, остальные семь рассказывают историю войны через сюжеты, связанные с работой железной дороги. Здесь есть баня-вагон, штабной вагон, вагон бронепоезда, вагон с окопами, где на полу установлены вибродатчики для полного погружения в ситуацию живого боя. Посетители проходят через вагон смерти, показывающий процесс транспортировки людей в концлагеря, из-за чего возрастное ограничение экспозиции составляет 12+. Завершает экспозицию трофейный вагон, где можно увидеть фигуры погибших героев.

Для посещения выставки нужно зарегистрироваться на сайте проекта поездпобеды.рф в разделе "Регистрация", выбрав удобное время посещения. Кроме того, на сайте посетители могут совершить виртуальный тур по выставке.

Во время Великой Отечественной войны Гатчину захватили немецкие войска в 1941 году, освободили 26 января 1944 года. В 2015 году Гатчине присвоили почётное звание "Город воинской славы" за мужество, стойкость и героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.