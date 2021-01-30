Шесть пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области подключены к аппаратам ИВЛ

ТАСС, 30 января. Врачи оценивают состояние восьми пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области как тяжелое, шесть человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщается в субботу в Twitter департамента информационной политики региона.

"В госпитале Сызранской центральной городской больницы находятся 10 пострадавших, из них двое в состоянии средней тяжести, восемь в тяжелом состоянии находятся в отделении реанимации. Им проведены все необходимые экстренные хирургические вмешательства, в настоящий момент идет стабилизация состояния, противошоковые мероприятия, интенсивная терапия. Из восьми шесть находятся на ИВЛ", - цитирует департамент министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна.

По его словам, по-прежнему есть угроза жизни пациентам. С пострадавшими и их родственниками работают психологи МЧС. Также, по данным властей, с родственниками ведут разъяснительную работу по выплатам и оформлению документов.

Ранее губернаторы Ульяновской и Самарской областей решили выплатить по одному миллиону рублей семьям погибших, а также по 100 или 200 тыс. рублей пострадавшим в зависимости от степени тяжести полученных травм. Как отметил глава Ульяновской области Сергей Морозов, с каждой семьей работает региональная служба социальной защиты. 31 января объявлен траурным днем в регионах.

ДТП произошло вечером в пятницу на 873-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Заборовка Самарской области. Столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский автобус, погибли 12 человек, десять из которых - жители Ульяновской области. По данным властей Самарской области, всего в аварии пострадали 24 человека, 11 человек остаются в больницах региона, в том числе полугодовалый ребенок в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Также проверку проводит прокуратура Самарской области.