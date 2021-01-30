Трех студентов госуниверситета Астрахани отчислили за участие в несанкционированной акции

АСТРАХАНЬ, 30 января. /ТАСС/. Трое студентов Астраханского государственного университета были отчислены согласно уставу вуза за административное правонарушение, сообщили ТАСС в пресс-службе университета. По словам ректора вуза Константина Маркелова, отчисленные студенты принимали участие в несанкционированной акции 23 января.

"Их отчислили за участие в несанкционированной акции, это административное дело. У нас есть внутренний устав вуза, за административные нарушения мы отчисляем", - сообщили ТАСС в пресс-службе АГУ.

Также в ходе прямой линии с ректором вуза на странице "ВКонтакте", Маркелов объяснил, что на несанкционированной акции эти студенты нарушили закон и были привлечены к административной ответственности.

"Вы знаете, что после событий 23 января несколько студентов нашего университета были наказаны в административном порядке, и руководство университета, совместно со студенческим самоуправлением, были вынуждены принять решение об отчислении троих студентов", - подчеркнул Маркелов.

Несогласованные протестные акции прошли в прошлую субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности организаторов и участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".