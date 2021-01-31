Почти треть танцевальных клубов во Франции может не открыться после пандемии

ПАРИЖ, 31 января. /ТАСС/. Дискотеки, закрытые во Франции с началом пандемии, могут не возобновить свою деятельность после окончания карантина. По оценкам отраслевого объединения, уже треть танцевальных клубов отказалась от планов вновь открыться для посетителей.

"Ключ под дверь навсегда положили уже более 400 дискотек", - сообщили ТАСС в Национальной федерации музыкальных клубов, которая до пандемии объединяла около 1 500 заведений по всей стране. До начала распространения коронавируса ежегодный оборот танцевальной индустрии составлял более €2 млрд.

С введением режима самоизоляции весной 2020 года, в первую волну пандемии, работа дискотек была приостановлена властями 15 марта. В отличие от театров и кинозалов они не были открыты даже в период временной отмены карантина. Отрасль несет колоссальные убытки. "Вынужденный сон на протяжении 10 месяцев поставил дискотеки на край пропасти", - оценила ситуацию выходящая на юге Франции газета Nice-Matin.

Примерно половина прекративших свое существование клубов закрылась в результате судебного предписания. Другие поступили так по собственной воле, оценив свою способность пережить кризис.

В интервью молодежному сетевому изданию Brut в минувшем месяце президент Франции Эмманюэль Макрон категорически исключил скорое открытие танцполов. "Пока пандемия продолжается, это было бы безумием", - заметил глава государства и напомнил, что вирус особенно активно распространяется в замкнутых пространствах.

Культурный феномен

Дискотеки стали заметным культурным феноменом Франции. Клубы, где молодые люди привыкли проводить субботние вечера, сыграли огромную роль в формировании молодежной субкультуры в стране на рубеже 1960-х годов.

Так, парижский клуб Golf Drout стал местом рождения французской версии рок-н-ролла, здесь на заре своей карьеры выступали Джонни Холлидей (Жан-Филипп Смет), Эдди Митчелл (Клод Муан) и Жак Дютрон. Позднее огромную популярность приобрел Le Wagg (прежде он назывался Whisky а Gogo), где бывал лидер и вокалист американской группы The Doors Джим Моррисон.

Развлечение приобрело популярность не только в Париже, но и в провинции: в Бретани, Аквитании и регионе Рона-Альпы по одной дискотеке приходилось на каждые 25 тыс. жителей.

Мода на дискотеки, как рассказала глава парижского продюсерского агентства Анастасия Гай, не прошла и с наступлением 2000-х годов. "Работа требовала огромных усилий, массу времени, энергии, - вспомнила она. - Субботние дискотеки были особенно многолюдными, на них собирались не только парижане, но и жители столичных предместий".

Большинство танцполов рассчитаны на 200-300 человек. Работали также и клубы, способные принимать до 1 тыс. человек, с несколькими танцполами, ресторанами, караоке.

С надеждой на будущее

"Все это уже в прошлом, мы живем в эпоху все более строгих санитарных мер, - отмечает парижский галерист Нина-Эмилия, гости мероприятий которой после вернисажей раньше перемещались в клубы. - Даже если бы клубы вновь открылись, атмосфера уже никогда не будет прежней. Многие из парижан за год отвыкли стоять "плечом к плечу" и боятся заражения".

С этим мнением согласна и дизайнер модной одежды Дороте. "Пока вирус не искоренен, о вечерах в закрытых клубных помещениях стоит забыть, - заметила она. - Сегодня только половина жителей Франции согласна на вакцинацию, и в клубе вы никогда не будете знать, сделал ли прививку человек, который танцует рядом. Соблюдать там санитарную дистанцию невозможно, и трудно поэтому предположить, что дискотеки вновь будут процветать".

Пока же представители национальной федерации предложили использовать помещения клубов в качестве центров вакцинации, хотя особого энтузиазма в обществе эта идея не вызвала. Кроме того, такое использование помещений не решает проблемы потери дохода авторами, исполнителями, композиторами, произведения которых звучали на танцах.

"Думаю, что рано или поздно дискотеки будут открыты, - убеждена Анастасия Гай. - А вместе с ними вернутся эмоциональная разрядка, мода и замечательная музыка".