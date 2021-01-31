В Якутии стартовал автопробег для изучения прокладки ВОЛС в регионе

ЯКУТСК, 31 января. /ТАСС/. Якутский поселок Нижний Бестях в воскресенье стал местом старта автопробега в районы Якутии. Цель мероприятия - изучить пути прокладки волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии.

"Экспедиция из двух машин стартовала в воскресенье из поселка Нижний Бестях. Маршрут пролегает через территории восьми районов: Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Таттинского, Томпонского, Оймяконского, Верхнеколымского, Среднеколымского и Нижнеколымского районов. Автопробег организовала компания "НПО Импульс", которая прокладывает оптические линии связи в ряде районов Якутии", - сообщили в пресс-службе.

Экспедиция позволит изучить пути прокладки ВОЛС и добиться взаимодействия между органами власти и операторами связи. Сроки автопробега не установлены и будут зависеть от климатических условий.

Как отметил советник по вопросам стратегического планирования и управления проектами компании "НПО Импульс" Георгий Тирон, для автопробега две машины выехали из Перми и прибыли в Якутию 29 января. В течение нескольких дней до старта команда занималась утеплением и подготовкой машин к суровым якутским климатическим условиям. Всего участвуют в пробеге от компании три машины с девятью участниками: две - из Нижнего Бестяха, одна - из Магадана. Автомобили будут ехать навстречу друг другу и должны встретиться на реке Бурустах.

"Импульс" активно строит информационную инфраструктуру на северо-востоке республики. С 2015 года подписано соглашение между правительством Республики Саха (Якутия), муниципальными органами власти и компанией о строительстве волоконных линий. В прошлом году с компанией "НПО Импульс" мы подписали соглашение о продолжении строительства на северо-востоке республики <…> По данному направлению и планируется выезд, и сделать автопробег по территории Якутии с выходом на Чукотский автономный округ, с завершением пробега в Магаданской области. Всего планируется проехать порядка 12 тыс. км", - сказал на пресс-конференции и.о. министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Николай Гришаев.

Как отметили в министерстве, экспедиция, помимо изучения, на местах будет встречаться с молодежью и проводить профориентационные работы.