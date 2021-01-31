В России блокируют распространение фейков о несанкционированных митингах

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Администрации социальных сетей по требованию Генпрокуратуры РФ и Роскомнадзора блокируют фейки о несанкционированных акциях, их распространители привлекаются к ответственности. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора 31 января.

"В социальных сетях началось распространение фейков, касающихся несанкционированных митингов. На основании требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации, [к данным] с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. Законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления. Такое право дает ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Несанкционированные акции проходят в воскресенье в ряде российских городов. Аналогичные акции прошли 23 января в Москве и других крупных городах России. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.