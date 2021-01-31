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Папа Римский Франциск учредил международный день пожилых людей

Как отметил понтифик, общество часто забывает, что пожилые люди "представляют богатство наших корней и ценностей"

ВАТИКАН, 31 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск объявил о решении учредить международный день дедушек и бабушек и пожилых людей. Как понтифик заявил в традиционной воскресной проповеди, католическая церковь будет отмечать этот день в четвертое воскресенье июля.

"Старики часто остаются в забвении, а мы часто забываем, что они представляют богатство наших корней и ценностей, которые передают следующим поколениям. Старость - это дар, поэтому я решил учредить международный день дедушек и бабушек и пожилых людей, который будет отмечаться всей церковью в четвертое воскресенье июля, что близко ко дню чествования святых Иоакима и Анны, дедушки и бабушки Иисуса", - сказал Франциск. Он также отметил важность встречи внуков с бабушками и дедушками.

Впервые день пожилых людей будет отмечаться в этом году под эгидой дикастерии по делам мирян, семьи и жизни.

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Франциск (Папа Римский)
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