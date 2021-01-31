С незаконных акций в Новосибирске и Красноярске в полицию доставили около 350 человек

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске и Красноярске доставили в территориальные отделы полиции около 350 участников несанкционированных акций.

"В городе Новосибирске проходило несанкционированное мероприятие, в котором приняли участие 1 300 человек. В территориальные отделы полиции были доставлены 154 гражданина", - сообщили журналистам в областном главке МВД. Как сообщал корреспондент ТАСС, во время шествия участники отклонялись от намеченного маршрута, сворачивали от центральных улиц во дворы, так как правоохранительные органы частично перекрывали дороги. В городе не работали центральные станции метро, людей просили воспользоваться наземным транспортом.

В ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили, что в Красноярске в полицию доставили 194 человека. В акции участвовали 242 человека.

В Омске, по официальным данным, приняло участие 550 человек, 62 доставлены в отделения полиции.

Несанкционированные акции проходят в воскресенье в нескольких российских городах. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в подобных мероприятиях.