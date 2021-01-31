Несанкционированные акции на юге России оказались немногочисленными

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Немногочисленные несанкционированные акции прошли в воскресенье в некоторых городах на юге России. На Крымском полуострове и в большинстве регионов Северного Кавказа несогласованных мероприятий не было.

В Астрахани, где на прошлых выходных на несанкционированную акцию пришли примерно 400 человек, в этот раз пришли около 100, треть из которых оказались освещавшими ее журналистами и блогерами, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В Волгограде, по данным пресс-службы областного главка МВД, в акции участвовали 65 человек, 42 из которых доставили в отделы полиции. Неделю назад в городе собрались несколько сотен активистов.

По наблюдениям корреспондента ТАСС, проводились задержания и в Краснодаре и Ростове-на-Дону, где акции также собрали меньше участников, чем на прошлых выходных. Официальных данных о числе участников и количестве задержанных пока нет. При этом на акцию в Краснодаре пришли, в частности, обманутые дольщики с плакатами с названиями долгостроев.

В Симферополе, где 23 января собрались около 20 человек, 31-го не оказалось никого. Аналогичная ситуация сложилась в Севастополе. В Ставрополе прошла малочисленная акция, участников которой, как передает корреспондент ТАСС, задержали.