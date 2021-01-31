Самолет Краснодар - Астрахань вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности

КРАСНОДАР, 31 января. /ТАСС/. Экипаж рейса Краснодар - Астрахань зафиксировал техническую неисправность во время полета и вернулся в аэропорт вылета, где успешно совершил посадку. Пассажиров отправят другим бортом, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе международного аэропорта Краснодар.

"Экипаж рейса А4-339 "Краснодар - Астрахань" АК "Азимут", вылетевший в 15:21, доложил о технической неисправности. Самолет совершил штатную посадку в 16:51 в аэропорту вылета", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что авиакомпания приняла решение заменить борт, ведется регистрация пассажиров, рейс задержан до 18:20 мск.