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Самолет Краснодар - Астрахань вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности

Ведется регистрация пассажиров на другой борт

КРАСНОДАР, 31 января. /ТАСС/. Экипаж рейса Краснодар - Астрахань зафиксировал техническую неисправность во время полета и вернулся в аэропорт вылета, где успешно совершил посадку. Пассажиров отправят другим бортом, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе международного аэропорта Краснодар.

"Экипаж рейса А4-339 "Краснодар - Астрахань" АК "Азимут", вылетевший в 15:21, доложил о технической неисправности. Самолет совершил штатную посадку в 16:51 в аэропорту вылета", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что авиакомпания приняла решение заменить борт, ведется регистрация пассажиров, рейс задержан до 18:20 мск.

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РоссияКраснодарский крайАстраханская область
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