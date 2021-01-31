МВБ США объявило об обязательном ношении масок в общественном транспорте в стране

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Дэвид Пекоске в рамках мер по борьбе с пандемией распорядился обеспечить обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте по всей стране. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

"Управления транспортной безопасности США (Transportation Security Administration, TSA, входит в структуру МВБ) будет требовать, чтобы люди надевали маски на <...> пропускных пунктах TSA, а также на всех участках системы общественного и коммерческого транспорта", - сказано в сообщении.

В пресс-релизе указано, что данная мера вводится в соответствии с указом президента США Джо Байдена от 21 января, согласно которому власти страны должны обязать жителей носить маски в общественном транспорте и на территории, которая принадлежит федеральному правительству. При администрации предыдущего американского лидера Дональда Трампа носить маски в общественном транспорте было рекомендовано, однако это не являлось обязательным.

В субботу Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США предписали компаниям, являющимся операторами общественного транспорта, следить за тем, чтобы все пассажиры носили защитные маски. Требования распространяются на авиалайнеры, автобусы, поезда, метро, паромы, транспортные суда и такси, а также на любые станции и зоны ожидания для пассажиров. Согласно сообщению ЦКПЗ, данные правила вступают в силу 2 февраля.

Многие транспортные компании США ранее уже сделали ношение масок необходимым условием для того, чтобы воспользоваться их услугами. Власти многих американских городов и штатов также уже ввели аналогичные требования.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 26 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 440 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.