AstraZeneca согласилась сократить поставки в ЕС в первом квартале на 50% вместо 60%

БРЮССЕЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Евросоюз смог договориться с AstraZeneca о получении дополнительных 9 млн доз вакцины от коронавируса, пытаясь компенсировать сокращение компанией поставок. Таким образом, компания согласилась поставить половину от предзаказанного на первый квартал 2021 года объема доз вместо 40%, что она обиралась сделать ранее. Об этом сообщила в Twitter в воскресенье вечером глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Шаг вперед по вакцинам. AstraZeneca поставит 9 млн дополнительных доз, по сравнению с последним предложением компании, таким образом в первом квартале их число будет доведено до 40 млн. Кроме того, компания пообещала начать поставки на неделю раньше и наращивать свои производственные возможности", - написала фон дер Ляйен.

23 января AstraZeneca уведомила Еврокомиссию о сокращении на 60% (с 80 до 31,5 млн доз) из-за нехватки производственных мощностей. Это объявление вызвало крупный скандал в Брюсселе и привело к пересмотру планов вакцинации в ряде государств ЕС. Все последующие дни Еврокомиссия пыталась добиться от компании гарантий увеличения поставок.