В развитие горнолыжого комплекса под Хабаровском вложат 400 млн рублей

ХАБАРОВСК, 1 февраля. /ТАСС/. Горнолыжный комплекс на склонах Большого Хехцира под Хабаровском заработает в сезон 2021-2022 годов. В его запуск инвестируют 400 млн рублей, сообщил ТАСС директор АО "Центр инновационных технологий города Хабаровска" (ЦИТ, оператор имущественного комплекса горнолыжного комплекса "Хехцир") Сергей Гришин.

Рядом с Хабаровском нет развитого горнолыжного центра с длинными спусками с хорошими перепадами высот, подъемниками и прочей инфраструктурой. Планируется, что новый горнолыжный комплекс будет создаваться на базе неработающей уже порядка шести лет базы "Спартак", инфраструктура которой сильно устарела.

"На первом этапе будем развивать участок, где работал "Спартак". Это порядка 20 гектаров, объем вложений составит 400 млн рублей. Уже заказан австрийский кресельный подогреваемый подъемник с защитой от ветра для комфорта посетителей. В апреле-мае приступим к установке опор под него. Это самая дорогая часть проекта", - сказал Гришин.

Летом на склонах будут разравнивать существующие трассы и делать новые. "Нужно будет раздробить камни, сделать определенные снегоудерживающие выемки в грунте в виде "елочки", - сказал Гришин. Всего планируется сделать две трассы длиной 1,2 км каждая, наивысшая точка составит порядка 500 метров над уровнем моря. У трасс будут установлены системы оснежения - зима в Хабаровске который год малоснежная. Также там построят теплый корпус в несколько этажей, где можно будет взять напрокат лыжи и другой спортивный инвентарь, согреться и выпить чаю. В здании разместят медпункт. Для детей организуют небольшие горки, с которых они смогут кататься на ледянках и ватрушках. Рассчитан комплекс будет на 400 посещений в час.

"В реализации этого проекта были сложности с участком - необходимо было согласовать его границы. Сейчас, благодаря совместной работе с правительством края, администрацией города, Агентством по привлечению инвестиций и развитию инноваций региона, процессы сдвинулись с мертвой точки, процедурно все вопросы мы снимем в ближайшее время, сделать все к планируемому времени запуска успеем", - сказал Гришин.

По его словам, к будущему горнолыжному комплексу необходимо также проложить хорошую дорогу. Сейчас к этому месту ведет проезд для лесников, по которому добираться долго и сложно. "Мы подали документы в Институт лесного хозяйства и нам выделят участок под нее. Дорогу приведем в состояние для комфортной езды уже в этом году. А в последующие годы, как предполагается, в собственность ее оформит Хабаровский район, и займется доведением до нормативов", - отметил собеседник агентства.

Большие планы

Создание спортивно-туристического комплекса "Хехцир", как сообщал ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, входит в состав одного из шести флагманских инвестиционных проектов региона. Он предполагает развитие прилегающей к старой базе территории площадью 360 гектаров.

В перспективе планируется создать всесезонный горно-туристический центр, где помимо горнолыжных спусков будет работать биатлонный комплекс, построят гостиницы уровня трех и четырех звезд, а также коттеджный поселок для спортсменов. По словам Гришина, на высшей точке склона планируется сделать кафе со смотровой площадкой.

По данным правительства Хабаровского края, объем вложений оценивается в сумму более 12,5 млрд рублей.