Поиски места захоронения английского контр-адмирала Прайса пройдут на Камчатке в 2021 году

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Фонд развития русско-французских исторических инициатив в августе 2021 года проведет экспедицию по поиску близ Петропавловска-Камчатского места захоронения останков английского контр-адмирала и командующего Тихоокеанской эскадрой во времена Крымской войны Дэвида Пауэлла Прайса. Об этом ТАСС сообщил президент Фонда Пьер Малиновский.

"Проект будет посвящен Камчатке, Петропавловску-Камчатскому. Там затеряно место захоронения останков контр-адмирала Дэвида Прайса, по сути, он считается пропавшим без вести. На Камчатке только один месяц по климатическим условиям подходит для проведения таких поисковых мероприятий - с конца августа до конца сентября. В этот период и проведем экспедицию", - сказал Малиновский.

По его словам, подготовка к проведению экспедиции началась в феврале 2020 года, оформляются документы, необходимые для проведения работ на одной из закрытых территорий Петропавловска-Камчатского, содействует этому Министерство обороны РФ. Планируется, что в экспедиции будет участвовать команда ведущих экспертов из Российской академии наук (РАН), а также их французские коллеги и трое британских специалистов. Но раскопки на территории закрытого административно-территориального образования будут проводить только военные.

"Конечно, это будет проект огромного размаха, сопоставимый по значению с экспедицией по поиску в 2019 году в Смоленске останков сподвижника Бонапарта генерала Шарля Гюдена", - отметил Малиновский.

Он сообщил, что родственники Прайса готовы приехать в Россию в случае обнаружения останков их предка. "Мы нашли его семью, она живет в Канаде. Если мы найдем останки контр-адмирала, они готовы приехать в Россию для проведения экспертизы ДНК", - добавил он.

Адмирал Прайс

Дэвид Пауэлл Прайс родился в Уэльсе в 1790 году, проходил службу на флоте с 11 лет. Участвовал в ряде боевых действий, в том числе у крепости Ла-Рошель и под Рошфором в 1806 году, через шесть лет получил под свое командование бомбардировщик HMS Volcano, на котором воевал на Потомаке, в Балтиморе и в Новом Орлеане. С 1838 по 1844 год служил мировым судьей, в августе 1853 года, когда Англия готовилась к Крымской войне, Прайса назначили командующим Тихоокеанской эскадрой.

Прайс погиб 30 августа 1854 года при подготовке к штурму Петропавловска-Камчатского, по одной из версий, он совершил самоубийство после поражения от российских сил и был похоронен на берегу Тарьинской бухты, точное место на данный момент не установлено, но эксперты уже ограничили район поиска 200 кв. метрами.