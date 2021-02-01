Чибис поручил скорректировать возросшую стоимость питания в мурманских школах

МУРМАНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Глава Мурманской области Андрей Чибис поручил правительству региона в течение недели скорректировать стоимость школьного питания, возросшую в различных муниципалитетах региона в среднем в четыре раза.

"Повышать при инфляции 4% стоимость питания на 23 и 40 процентов, на мой взгляд, недопустимо. Я понимаю, что есть процедуры, это полномочия муниципалитетов и тарифных комиссий, но я прошу в течение недели скорректировать эти решения. Мы, я напомню, приняли решение увеличить областное финансирование со 122 рублей до 156 рублей и необходимые ресурсы, мы понимаем, которые нужны, из областного бюджета направить", - сказал Чибис в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.

Такое поручение он дал по итогам выявленных во время проверки показателей, о которых доложила заместитель губернатора Елена Дягилева. "Мониторинг по школьному питанию показал, что в ряде муниципалитетов тарифными комиссиями принято решение о значительном повышении родительской платы за питание, в частности есть такие инциденты, что 11%, 21%, 43%, то есть, при инфляции не более 4%, рост от цены за питание составил в 4 раза", - доложила Дягилева.

В конце декабря 2020 года сообщалось, что расходы на питание школьников в Мурманской области увеличат до 156 рублей в день и добавят в школьное меню блюда из оленины, увеличение норматива потребует дополнительно 129 млн рублей. Всего в 2021 году в областном бюджете предусмотрено 935 млн рублей на обеспечение качественного бесплатного питания школьников.

С 1 января 2021 года вступили в силу новые требования Роспотребнадзора к организации питания в школах. В январе 2020 года в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.