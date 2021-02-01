Ученые заявили, что штаммы коронавируса из Британии, Бразилии, США и ЮАР в РФ отсутствуют

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Российский консорциум по секвенированию геномов коронавирусов провел исследование более 1,5 тыс. геномов новой коронавирусной инфекции и пришел к выводу, что штаммы коронавируса, выявленные в Великобритании, Бразилии, ЮАР и США, на территории России не циркулируют. Об этом в понедельник сообщается на сайте Научно-исследовательского института гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ.

"Среди вирусов, выявленных в России, в настоящее время не обнаружено вариантных штаммов из Великобритании (за исключением завозного случая в декабре), Бразилии, ЮАР и США. Мониторинг таких штаммов продолжается на постоянной основе", - говорится в сообщении.

Консорциум работает под руководством НИИ гриппа по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. В аналитической справке отмечается, что ученые провели секвенирование 1 547 полных геномов вирусов SARS-CoV-2, циркулирующих в России. Генетическим надзором охвачены 56 регионов РФ.

"В настоящее время на территории Российской Федерации доминирует генетический клайд GR (89% всех циркулирующих вирусов) <...>. Данная линия возникла в конце февраля 2020 года, встречается в мире повсеместно и составляет более 55% генетического разнообразия вирусов SARS-CoV-2 в России", - добавили в институте.

Как пояснили в НИИ, полученные к настоящему моменту данные свидетельствуют о невысокой скорости изменчивости возбудителя COVID-19 и эффективности применяемых российских вакцин против коронавирусной инфекции.