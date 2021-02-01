Сборник фольклора сеяхинских ненцев издали на Ямале

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Научный центр изучения Арктики издал сборник фольклора сеяхинских ненцев в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Каждое произведение сборника переведено на русский язык, сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

Научный центр изучения Арктики проводит работу по наполнению электронного фольклорного фонда. Это необходимо для сохранения, изучения, использования и популяризации произведений устного народного творчества коренных малочисленных народов Севера.

"В сборник вошли семь сказок, одна притча и одна эпическая песня-плач, записанные ямальским журналистом, уроженкой Сеяхинской тундры Ларисой Окотэтто. В новое издание Научного центра изучения Арктики вошли тексты, записанные согласно нормам письменного ненецкого языка, но сохранившие своеобразие речи сеяхинских сказителей. Каждое произведение переведено на русский язык. Сборник фольклора предназначен для широкого круга читателей, особенно для тех, кто изучает и интересуется ненецким языком, фольклором и народной культурой", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что составитель сборника собирает произведения устного народного творчества с 2007 года. Сам сборник представляет собой второй выпуск из серии "Фольклор ямальских ненцев". В первый 2018 года вошли произведения, записанные в Приуральском и Ямальском районах округа, архивные материалы газеты "Нярьяна Нгэрм" и некоторые произведения народного творчества из частных библиотек.

"Составителем первого сборника была [ненецкая писательница, один из ведущих экспертов в области ненецкого языка] Нейко Янгасова. В планах этого года издать третий выпуск, в котором будет представлен фольклор мыскаменских ненцев", - уточнили в правительстве.

Сeяха - поселок сельского типа Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Он расположен в средней части полуострова Ямал на реке Сеяха в месте ее впадения в Обскую губу. Большая часть населения - ненцы, занимающиеся оленеводством, охотой, рыбной ловлей.