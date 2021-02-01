Эстонский евродепутат выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

ТАЛЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. Депутат Европейского парламента от Эстонии Яак Мадисон выдвинул бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

"В связи с тем, что кандидатов на Нобелевскую премию мира могут выдвигать и депутаты парламентов, я воспользовался этой возможностью", - написал он в понедельник на своей странице в Facebook.

"Дональд Трамп стал первым президентом Соединенных Штатов Америки в течение последних 30 лет, при котором в течение его президентского срока возглавляемое им государство не начало ни одной войны, - пояснил свое решение Мадисон. - Кроме того, под его руководством были заключены несколько мирных соглашений на Ближнем Востоке, которые помогли обеспечить стабильность и мир в регионе".

Ранее Трамп уже выдвигался на эту премию. В сентябре 2020 года с такой инициативой выступил норвежский депутат, член Партии прогресса Кристиан Тюбринг-Гйедде, предложивший таким образом отметить его роль в соглашении о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ. В ноябре о выдвижении американского президента заявили представители партии "Шведские демократы". Бывший лидер ее фракции в парламенте Швеции Маттиас Карлссон тогда поставил ему в заслугу участие в урегулировании проблем на Корейском полуострове, на Балканах, а также между Израилем и его соседями.