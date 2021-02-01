Глава СПЧ считает необходимым разъяснять правила работы журналистов на массовых акциях

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает необходимым вести разъяснительную работу по действиям журналистов на массовых мероприятиях.

Комментируя в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" информацию о задержаниях представителей СМИ на несанкционированных акциях 31 января, Фадеев отметил "небольшие издержки" в работе правоохранительных органов.

Он пояснил, что из регионов РФ поступают жалобы на его имя в том числе о задержаниях на этих акциях журналистов, которые, впрочем, уже отпущены. "Тем не менее закон не предполагает задерживать журналистов, если они работают, если у них есть желтый жилет, удостоверение, направление редакции, задерживать их не надо", - подчеркнул глава СПЧ.

Фадеев также обратил внимание на опубликованный перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам встречи членов СПЧ с главой государства 10 декабря прошлого года. "Там есть такой пункт - поручения к полпредам президента в федеральных округах: обеспечить в полной мере законодательство в отношении журналистов. Мы будем тоже следить за этой работой", - отметил он.

По мнению главы СПЧ, "надо разъяснять, воспитывать, <...> разъяснительная работа нужна среди правоохранителей, с одной стороны". "С другой стороны, надо, чтобы журналисты полностью соблюдали требования (к их работе на массовых мероприятиях - прим. ТАСС): удостоверение, направление редакции, жилеты и так далее", - констатировал Фадеев.

По данным Союза журналистов России на вечер 31 января, на прошедших в России в воскресенье несанкционированных акциях были задержаны около 60 журналистов, почти все они были отпущены после проверки документов. По оценке пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, задержания журналистов не носили массового характера, им в целом никто не мешал работать.