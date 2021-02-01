Мишустин отметил вклад РПЦ и патриарха Кирилла в поддержку людей в непростое время

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил в понедельник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, отметив его вклад в поддержку людей в нынешнее непростое время.

"От всей души вас поздравляю с этим светлым праздником (годовщиной интронизации - прим. ТАСС)", - обратился Мишустин к патриарху на встрече в храме Христа Спасителя. Он пожелал предстоятелю РПЦ всего самого доброго, здоровья, удачи и долголетия патриаршего служения.

Как отметил премьер, "время сейчас непростое". "Вы и Русская православная церковь делаете все, чтобы люди в такое непростое время имели веру, надежду. И, конечно же, утверждаете высшие ценности, такие как любовь, милосердие, сострадание", - сказал Мишустин. Он отметил также вклад патриарха и РПЦ в восстановление исторических памятников культуры.

В свою очередь, патриарх поблагодарил государственные власти в лице председателя правительства за высокий уровень взаимодействия с Русской православной церковью. "Взаимодействие с представителями власти и с другими институтами гражданского общества дает РПЦ [возможность] делать все то, что мы сегодня делаем. А делаем с единственной целью - чтобы лучше становилось и на сердце современного человека, и в уме его, и чтобы крепость физического здравия присутствовала", - заметил он.

Как считает патриарх, если ум, душа и тело будут в гармонии, то это и будет синонимом человеческого счастья. "Поэтому мы работаем над одной целью на немножко разных полях, но, к счастью, эти поля творчески пересекаются", - добавил он.

27 января 2009 г. Поместный собор РПЦ избрал Кирилла патриархом, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация. Она впервые прошла в храме Христа Спасителя, настоятелем которого является Кирилл.