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Пандемия COVID-19
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Работающие с больными COVID-19 военные медики получат единовременную выплату

Размер выплаты составит 68,8 тыс. рублей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Медицинские работники-военнослужащие, служащие МВД, ФСИН, Росгвардии и Государственной пожарной службы, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом и осуществляющие транспортировку таких больных получат единовременную выплату в размере 68,8 тыс. рублей. Об этом говорится в указе, который подписал в понедельник президент РФ Владимир Путин.

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"Размер предусмотренной настоящим указом единовременной выплаты составляет 68,8 тыс. рублей", - говорится в документе.

В нем отмечается, что основанием для единовременной выплаты является освобождение медицинского работника или лица, осуществляющего транспортировку пациентов, от исполнения обязанностей военной службы и его нахождение на лечении в стационаре в связи с развитием заболеваний или осложнений, вызванных коронавирусом.

Указ вступает в силу с 1 февраля и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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