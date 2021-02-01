В ЛНР началась вакцинация от COVID-19 вакциной "Спутник V"

ЛУГАНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Вакцинация от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V" началась в понедельник в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

"Вакцинация будет проходить добровольно на бесплатной основе, и она уже начата сегодня, в понедельник. Хочу в очередной раз поблагодарить Российскую Федерацию за неоценимую помощь в формировании здоровья нашего населения", - цитирует ее агентство Луганскинформцентр.

По ее словам, медики прошли соответствующую подготовку для вакцинации населения от коронавируса и получили необходимые рекомендации по обращению с препаратом. Первыми на вакцинацию прибыли сотрудники скорой помощи и МЧС республики, отметила министр здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в ЛНР в первую очередь пройдут вакцинацию медицинские работники, педагоги и отдельные категории сотрудников правоохранительных органов.

Первая партия российской вакцины от коронавируса поступила в ЛНР в прошедшие выходные. Глава республики Леонид Пасечник сообщил, что "в дальнейшем ожидаются регулярные поставки вакцины из России".

По состоянию на 1 февраля, в республике зафиксировано 2 624 случая заражения коронавирусной инфекцией.