В Литве выявлен первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса

ВИЛЬНЮС, 1 февраля. /ТАСС/. Первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса установлен в Литве. Об этом в понедельник сообщила журналистам представитель Минздрава балтийской республики вирусолог Ингрида Олендрайте.

Что будет дальше?

Новый "штамм" коронавируса из Великобритании правда опасный? Что будет дальше?

"Тест, в котором выявлен "британский" вариант инфекции, был сдан еще в начале января, поэтому с учетом агрессивности данного вида можно предположить, что одним человеком число носителей этого штамма инфекции на сегодня не ограничивается", - сказала вирусолог.

Это тем более вероятно, что заразившийся британской мутацией вируса из Литвы не выезжал. "Прежде всего необходимо установить, где человек мог заразиться", - отметила Олендрайте.

С 1 января Литва возобновила авиационное сообщение с Великобританией, приостановленное 21 декабря в связи распространением на Британских островах нового штамма коронавируса.