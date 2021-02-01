Минздрав: страховщики должны перейти от плановых экспертиз качества помощи к целевым

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Страховые медицинские организации должны перейти от плановых экспертиз качества оказания медицинской помощи пациентам к целевым. В частности, должны быть определены конкретные состояния и болезни, которые в большей степени влияют на смертность населения, сообщили в понедельник в пресс-службе Минздрава РФ по итогам встречи министра здравоохранения Михаила Мурашко с представителями Всероссийского союза страховщиков и страховых медицинских организаций.

"Обсуждался вопрос пересмотра функционала страховых медицинских организаций на основе риск-ориентированной модели, предполагающей переход от доминирующего количества плановых экспертиз качества медицинской помощи к тематическим и целевым. Другими словами, должны быть определены приоритеты, конкретные состояния и болезни, которые в большей степени влияют на смертность населения, и в контрольной деятельности [нужно] делать акцент именно на этих группах пациентов. Это, например, пациенты, перенесшие COVID-19. Соответственно, по этим случаям страховые медицинские организации должны контролировать непрерывность и преемственность оказания медицинской помощи: от выписки из стационара на амбулаторный этап и далее прохождение по медицинским показаниям реабилитации как в амбулаторных, так и в стационарных условиях", - говорится в сообщении.

По словам Мурашко, опыт 2020 года показывает, что формирование системы оказания медицинской помощи должно строиться на принципах многопрофильности и трансформируемости в очень короткий промежуток времени. "Эта система должна совершенно четко и быстро перестраиваться в зависимости от стоящих перед ней вызовов", - приводит его слова пресс-служба Минздрава.

В ходе встречи также обсуждалось развитие пациент-ориентированного подхода в медицинском сопровождении застрахованных лиц при оказании им медпомощи на всех этапах - от профилактики до реабилитации. "Каждый гражданин нашей страны должен почувствовать, что о его здоровье заботятся, то есть должна быть выстроена с ним на постоянной основе коммуникация <…>, и вот эту коммуникацию в рамках трансформации первичной медико-санитарной помощи нам с вами предстоит выстроить, причем за очень короткий промежуток времени", - сказал глава Минздрава, обращаясь к представителям страховых организаций.

Отмечается, что Минздрав РФ подготовит рекомендации по организации взаимодействия медицинских организаций, страховых медорганизаций, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, органов управления здравоохранением субъектов РФ для решения различных вопросов. Также будет создан механизм регулярного взаимодействия Минздрава со страховыми медицинскими организациями.