Путин считает, что Россия должна помнить своего первого президента Ельцина

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает главной чертой первого президента страны Бориса Ельцина способность всегда брать ответственность на себя.

"Что отличало Бориса Николаевича? Отличало его то, что [он] никогда не боялся брать на себя ответственность и за то, что делал сам, и за судьбу страны", - сказал глава государства. В понедельник он возложил цветы к могиле Ельцина, которому 1 февраля исполнилось бы 90 лет.

По мнению Путина, "в периоды истории всегда есть возможность критически посмотреть на те или иные стороны жизни, на те или иные шаги или решения", а также покритиковать за отсутствие каких-либо своевременных решений. "Задним числом мы всегда все, как говорится, умны, а вот когда события накатываются как снежный ком - это совсем другая ситуация. И Борис Николаевич никогда не уклонялся от ответственности, от того груза ответственности, который лег на его плечи", - подчеркнул президент.

Глава государства выразил уверенность, что "страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич". "И я, разумеется, помню и никогда не забуду!" - заверил Путин.

Президент напомнил, что Ельцин "возглавил страну в один из самых сложных периодов ее истории, в критический период, когда стоял вопрос о существовании России вообще как независимого государства - единого и целостного".