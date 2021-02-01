Кузнецова прорабатывает вопрос освобождения детей от ответственности при примирении сторон

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прорабатывает вопрос об установлении особенностей освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена в понедельник.

"Мы прорабатываем вопросы освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением сторон. Сейчас проводим анализ как правоприменительной практики, так и законодательства в целом. Мы все обсудим с коллегами и представим консолидированную позицию", - приводятся слова Кузнецовой в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об установлении особенностей освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник на официальном сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 года.

Доклад главе государства на эту тему до 1 июня 2021 года должны представить председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.