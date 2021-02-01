Владимир Машков и Борис Галкин дали старт акции к юбилею завершения Сталинградской битвы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Актеры Владимир Машков и Борис Галкин прочитали письма участников Сталинградской битвы, завершившейся 2 февраля 1943 года. Тем самым они дали старт акции Музея Победы "Ромашка Победы. Семейная история войны", сообщили в пресс-службе музея.

"Владимир Машков и Борис Галкин дали старт акции Музея Победы к 78-й годовщине победы в Сталинградской битве", - сказали в пресс-службе.

Принять участие в акции всем желающим можно будет со 2 февраля - в 78-ю годовщину со дня победы советских войск в битве на Волге. На сайте Музея Победы будут выложены 78 фронтовых писем защитников Сталинграда.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо прочесть строки одного из писем и выложить в соцсетях Instagram и "ВКонтакте" ролик с хештегами #МузейПобеды, #РомашкаПобеды2021, #СталинградскаяБитва. Видеоролики победителей будут опубликованы в соцсетях музея 23 февраля.