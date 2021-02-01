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Пандемия COVID-19

Мадуро заявил о стопроцентной эффективности вакцины "Спутник V" при испытаниях в Венесуэле

Президент страны также отметил, что в Венесуэле не было зарегистрировано никаких серьезных осложнений от российской вакцины

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" показала стопроцентную эффективность в ходе клинических испытаний, проводимых в Венесуэле. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

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"Мы провели испытания в Венесуэле, и она показала стопроцентную эффективность", - сказал он в интервью, которое транслировалось в его Twitter в понедельник.

Мадуро также отметил, что в Венесуэле не было зарегистрировано никаких серьезных осложнений от российской вакцины.

В декабре вице-президент южноамериканской страны Дельси Родригес сообщила о подписании с российской стороной соглашения о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V".

Теги
ВенесуэлаРоссияПандемия COVID-19
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