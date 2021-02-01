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Пандемия COVID-19

Путин наградил почетными грамотами медиков за борьбу с коронавирусом

Отдельно президент отметил почетной грамотой и благодарностью президента восемь россиян "за большой вклад в возведение зданий инфекционного корпуса в поселении Вороновское Московской области"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил отечественных медиков, которые лечили больных с коронавирусом.

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Как говорится в распоряжении главы государства, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации, "за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией", почетной грамотой президента награждены шесть медиков из Тувы, одному их коллеге из этого же региона объявлена благодарность президента.

"За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции" почетной грамотой главы государства также награждены два специалиста из Москвы и Республики Коми, а благодарность президента объявлена шести специалистам из этих же регионов.

Отдельно Путин отметил почетной грамотой и благодарностью президента восемь россиян "за большой вклад в возведение зданий инфекционного корпуса в поселении Вороновское Московской области".

"За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу" почетной грамотой награждены четыре медика из разных регионов, еще трем объявлена благодарность. Также благодарность главы государства объявлена коллективу Омского государственного медицинского университета.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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