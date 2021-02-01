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Путин наградил экс-замглавы Минцифры Волина почетной грамотой за переход РФ на цифровое ТВ

Почетной грамоты президента удостоена также зампред правительства Ярославской области Екатерина Троицкая, объявлена благодарность замглаве Минцифры Олегу Иванову

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший заместитель главы Минцифры Алексей Волин награжден почетной грамотой президента РФ за большой вклад в реализацию проекта по переходу страны на цифровой формат телевещания. Соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

С той же формулировкой почетной грамоты президента удостоена зампред правительства Ярославской области - директор департамента экономики и стратегического планирования Екатерина Троицкая. Объявлена также благодарность главы государства замглаве Минцифры Олегу Иванову.

Волин занимал пост замминистра с июля 2012 года по октябрь 2020. Как ранее отмечали в правительстве РФ, под его непосредственным руководством в России был успешно реализован масштабный проект по переводу аналогового телевизионного вещания в цифровой формат. Волин также был одним из основных разработчиков мер поддержки СМИ в условиях пандемии, подчеркивали в кабмине.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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