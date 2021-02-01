Совет главных санврачей ЕАЭС готов обсудить критерии возобновления передвижения граждан

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Совет главных государственных санитарных врачей стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готов обсуждать критерии, необходимые для постепенного возобновления передвижения граждан стран - членов ЕАЭС по территории Союза. Двадцатое заседание Совета прошло под председательством главы Роспотребнадзора Анны Поповой 1 февраля в режиме видеоконференции, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"[Главные государственные санитарные врачи стран ЕАЭС] рассмотрели ход реализации инициативы "Путешествую без COVID-19" в России, Армении и Белоруссии. Советом руководителей решено продолжить реализацию данного проекта, достигнута договоренность приступить к обсуждению критериев постепенного возобновления свободного передвижения граждан стран - членов ЕАЭС по территории Союза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Роспотребнадзор выразил готовность при участии своих ведущих научно-исследовательских организаций оказать содействие странам - членам ЕАЭС в проведении совместных иммунологических исследований, вирусологического мониторинга и других научных исследований по изучению новой коронавирусной инфекции.

"Роспотребнадзор продолжит выстраивать тесное взаимодействие со странами Союза для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на едином эпидемиологическом пространстве Евразийского экономического союза", - добавили в ведомстве.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 103 млн человек, свыше 2,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 868 087 случаев заражения, выздоровели 3 318 173 человека, умерли 73 619. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.