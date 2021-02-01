Мишустин 2 февраля проведет в Калмыкии совещание о водоснабжении и встретится с МСП

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 2 февраля, посетит с рабочей поездкой Калмыкию. Там глава кабинета министров в том числе проведет совещание по вопросам водоснабжения республики, которая является самым засушливым российским регионом, а также встретится с представителями малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба правительства России.

"2 февраля М. В. Мишустин совершит рабочую поездку в Республику Калмыкия", - говорится в сообщении.

Планируется, что председатель российского правительства осмотрит инфраструктуру Ики-Бурульского водопровода, который поможет обеспечить регион чистой водой. Мишустин также проведет совещание по вопросам водоснабжения.

Помимо этого в поездке премьер встретится с представителями малого и среднего бизнеса Калмыкии, занятыми в агропромышленном комплексе. Кроме того, запланирована встреча Мишустина с главой республики Бату Хасиковым.

В мероприятиях поездки примут участие вице-премьер России Марат Хуснуллин, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

О водопроводе

Калмыкия находится в зоне вододефицита. Источников поверхностных вод в республике практически нет, а имеющиеся фактически не пригодны для водоснабжения. Подземные же источники большей частью имеют высокую минерализацию. Поэтому для водоснабжения используются поверхностные водные ресурсы рек соседних регионов.

Ики-Бурульский водопровод должен был обеспечить питьевой водой несколько районов Калмыкии. Сейчас он не достроен. Глава республики Хасиков ранее обращал внимание на эту ситуацию, отмечая, что отсутствие воды - основная проблема, которая "мешает развитию жизни в республике".